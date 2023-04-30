السعودية اليوم / "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران



نجران 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنياً في مستوى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

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09:19ت م

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