السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر4 درجات يضرب "جامو وكشمير" بالهند



نيودلهي 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجات على مقياس ريختر ، ولايتي "جامو وكشمير" صباح اليوم.

أعلن ذلك المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند ، ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الزلزال وقع في تمام الساعة 15ر5 صباحاً بالتوقيت المحلي للهند على عمق 5 كيلومترات .

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