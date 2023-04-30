السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تُعلن عن وظائف شاغرة



المدينة المنورة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين بنظام التعاقد، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية، حيث يمكن التقديم عليها ابتداءً من اليوم الأحد 10 شوال 1444هـ وحتى يوم السبت 16 شوال 1444هـ.

وللتقديم والاطلاع على التفاصيل لشغل إحدى هذه الوظائف الاطلاع على الشروط ومواعيد التقديم المعلنة على موقع الجامعة على شبكة الإنترنت وحسابات الجامعة في مواقع التواصل الاجتماعي .

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06:38ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.