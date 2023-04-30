رياضي / تولوز يتوج بلقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه



باريس 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

حقق فريق تولوز لقب بطولة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره نانت حامل اللقب (5- 1) في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس على ستاد دو فرانس في العاصمة باريس.

وسجل أهداف تولوز لوجان كوستا من الرأس الأخضر في الدقيقتين (4 ، 10)، والهولندي تيس دالينجا في الدقيقتين (23، 31) والمغربي زكريا أبوخلال في الدقيقة (79) ، فيما أحرز هدف نانت لودوفيتش بلاس من ركلة جزاء في الدقيقة (85).

واللقب هو الأول منذ 66 عاما لنادي تولوز والثاني في تاريخ النادي منذ تأسيسه في العام 1937م ، بعدما حقق لقبه الأول في الكأس أيضا عام 1957 م على حساب أنجيه.

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