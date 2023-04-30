شكرا لقرائتكم طفل إيراني يحيي رجال الأمن بقاعدة الملك عبدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، طفلًا إيرانيًا يحيي رجال الأمن بالمصافحة لحظة وصوله إلى صالة الاستقبال بقاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة.

ووصل منذ قليل، أول دفعة من رعايا إيران إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية.

ترحيب حار

وعلى إثره، وصل القائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من السودان، حيث صافح بحفاوة قائد المنطقة الغربية اللواء طيار أحمد الدبيس الذي استقبله بحرارة واحتضنه قائلًا له: “أهلًا وسهلًا.. حياك الله.. دي بلدكم”.

وأضاف “ساعة مباركة لما تيجون عندنا.. الله يحييكم.. أنتم أهلنا.. هذه توجيهات القيادة الاهتمام فيكم وتقديم كل الرعاية”.

ووصلت طائرة إيرانية إلى قاعدة الملك عبدالله بجدة لنقل رعايا إيرانيين أجلتهم سفينة سعودية من السودان.