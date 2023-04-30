شكرا لقرائتكم وزير الداخلية: ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توعد صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، مروجي ومهربي المخدرات باستهدافهم وإلقاء القبض عليهم، وذلك وسط الحملات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة المخدرات.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” تعليقًا على مقطع فيديو يوثق عددًا من الضبطيات “ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا”.