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استمرار الدراسة عن بعد في محايل عسير غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، عن استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الأحد في جميع مدارسها.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها إنه “بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية، تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر ليوم غدٍ الأحد الموافق 10-10-1444هـ في جميع المدارس”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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