شكرا لقرائتكم مروجو الحشيش والإمفيتامين المخدر بعدة مناطق في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الجرائم بعدد من المناطق في المملكة.

وبشأن التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن”، إنه تم ضبط 4 مواطنين بحوزتهم أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر وسلاح ناري.

حشيش وإمفيتامين

كما ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مقيمين من الجنسية اليمنية بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدر.

وفي خميس مشيط، تم إلقاء القبض على مواطن بحوزته مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وسلاح ناري.

كما تم إلقاء القبض على 4 متهمين مسلحين قاموا بمحاولة ترويج مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة، واتخذوا منزلهم المجهز بكاميرات مراقبة في حي شعبي بتبوك وكرًا لإخفائها.

حيازة مخدرات

وضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لحيازته مادة الإمفيتامين المخدر.

وألقت شرطة جازان القبض على مواطنين بحوزتهما نبات القات المخدر، كما ضبطت شرطة مكة المكرمة مخالفًا لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر.

وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن، مواطنَا بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر.