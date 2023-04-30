شكرا لقرائتكم السعودية تجلي رضيعة سودانية عمرها 15 يومًا من الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، رضيعة بعمر 15 يومًا أجلتها المملكة العربية السعودية من ميناء بورتسودان، لتصل إلى قاعدة الملك فيصل البحرية.

قصة الرضيعة

وذكرت جدتها رابعة العدوية البشرى من سكان حي كافوري بالخرطوم أنه تم استهداف المستشفى الذي ولدت بها الرضيعة منذ ثالث يوم لولادتها، شاكرة الله على نجاة المولودة من النيران المكثفة التي شهدتها المنطقة.

وأضافت أنه تم التعامل مع الرضيعة في سفينة الإجلاء بكل رحمة وحب وتعاون، موجهة الشكر للمملكة على جهودها.

من جانبها قالت الأم إن قرار الإجلاء من الخرطوم جاء بسبب أن طلقات النيران والقصف وصل إلى منزلهم، ما دفعهم لكتابة طلب خروج والذي لم يأخذ أي وقت وتم التعامل بسرعة مع حالتهم ليصلوا إلى قاعدة الملك فيصل بسلام.

ارتفاع عدد اللاجئين

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من ⁧السودان⁩ إلى 4879 شخصًا حتى الآن، منهم 139 مواطنًا و4738 ينتمون لـ 96 جنسية.

وقالت الوزارة، إنه استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة ٢٠ مواطنًا سعوديًا.

رعايا الدول الشقيقة

كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو ١٨٦٦ شخصًا من الجنسيات التالية: (تايلند، أستراليا، وراوندا، وجامبيا، وإريتريا، ومالاوي، ومقدونيا، وفرنسا، والهند والنرويج، وفلسطين، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والفلبين ونيجيريا، وبنجلاديش، والسويد، وكينيا، وتونس، والعراق، وليبيا، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتنزانيا وإيران، وباكستان، وكندا، روسيا، وبنما، والإكوادور، إيرلندا، واليونان، وفيتنام، ونيبال والبوسنة والهرسك، جنوب السودان، والصومال، بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وزيمبابوي، وبورندي، وميانمار، وإندونيسيا، وطاجيكستان، ومنغوليا، وتركيا، إيطاليا، وإثيوبيا، تشاد، وألمانيا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وليبيريا، وناميبيا، وسيراليون، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وبنين، وهولندا، ومصر، وموريشيوس، ورومانيا، وعدد من موظفي منظمة الأمم المتحدة).