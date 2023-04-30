شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى الاثنين الموافق 1 مايو.

خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وفي وقت سابق، طرحت الإدارة العامة للمرور فئات جديدة من لوحات المركبات بحرف ورقم وحرفين ورقمين في خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.