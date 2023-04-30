شكرا لقرائتكم مكافحة المخدرات تضبط 13 مليون قرص إمفيتامين وكميات من الشبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الرائد مروان الحازمي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم ضبط قرابة 13 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مؤكدًا أن المديرية حققت ضربات استباقية لمحاولة ترويج الشبو من 4 باكستانيين في جدة.

وقال الحازمي في تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية الممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وكافة قطاعات الوزارة الأمنية وذلك في الحرب المستمرة ضد الشبكات التي تمتهن إنتاج وترويج المواد المخدرة.

ضربات استباقية

وأشار إلى أنه تم ضبط قرابة 13 مليون قرص مادة الإمفيتامين المخدر، تم محاولة تهريبها خلال ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة داخل شحنة لفاكهة الرمان.

ولفت إلى أن الداخلية حققت ضربات استباقية موجعة بهدف مكافحة المخدرات وإحباط ترويجها، فعلى سبيل المثال تم إحباط عملية ترويج كمية كبيرة من الشبو المخدر، وضبط 4 باكستانيين في جدة، وغيرها من العمليات الاستباقية حيث يقوم رجال الأمن بجهود على مدار الساعة للحفاظ على صحة الأبناء والبنات من أضرار المخدرات.

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