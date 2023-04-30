3.3 ملايين قرص مخدر تضبط يوميا - #عاجل

أسفرت حملات للجهات الأمنية والحكومية خلال الأيام الـ5 الماضية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وحتى السبت، عن ضبط نحو 16.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر والكبتاجون في 17 منطقة ومحافظة، بواقع نحو 3.3 ملايين قرص مخدر يوميا، فيما تم القبض على 71 من المتورطين في محاولات التهريب والترويج والحيازة.

ودعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى الإبلاغ عن تهريب المخدرات أو ترويجها بالاتصال برقم بلاغات المديرية «995»، أو عبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مشددة على أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

مشاركة مجتمعية

تسعى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (نبراس)، ممثلة في الأمانة العامة، إلى الحد من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي ووقائي رافض لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تحقيق التناغم والانسجام، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في الجوانب الأمنية والوقائية والإعلامية والعلاجية والتأهيلية والعدلية والاجتماعية والتعليمية، وتضمين تلك الجهود، والعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية. ويأتي تفعيل دور الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين المجتمع من المشاركة في جهود الوقاية والمكافحة.

رسائل توعوية

حذرت «نبراس» من آفة المخدرات، وما تؤدي إليه من أمراض مزمنة تؤثر على المخ، مشيرة إلى أن بعض الشباب يجربون المخدرات عن طريق الأصدقاء أو المعارف بدافع حب الاستطلاع، مما قد يوقعهم في براثن الإدمان والمشاكل الأسرية والمالية، وأن استخدام حقن المخدرات يعد أحد أسباب الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الدم مثل «الإيدز»، ومؤكدة أن المراهقين الذين يتلقون باستمرار رسائل توعوية عن أضرار المخدرات من والديهم هم أقل عرضة لاستخدامها بـ50% من الذين لا يعون مخاطر المخدرات المؤدية إلى الوفاة.

حملات الأيام الـ5

الثلاثاء 25 أبريل

* إحباط محاولة تهريب 12.729.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

ميناء جدة الإسلامي

التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

4 أشخاص «مصريان ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية»

* محاولة تهريب الحشيش المخدر

مخالفان إثيوبيان

حرس الحدود بمنطقة عسير

* ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)

مقيمان من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة

مكافحة المخدرات

* ترويج مادة الإمفيتامين المخدر

مواطنان بدومة الجندل

دوريات الأمن

* ترويج الحشيش المخدر

مواطن

مكافحة المخدرات بمنطقة عسير

* محاولة تهريب نبات القات المخدر

مواطنان

دوريات حرس الحدود بجازان

* ترويج الإمفيتامين المخدر

4 مواطنين

دوريات الأمن بالدوادمي

* إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية

الأفواج الأمنية بسراة عبيدة

* ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

الأربعاء 26 أبريل

* ترويج القات المخدر

مواطن

دوريات الأمن بمحافظة بيشة

* محاولة تهريب القات المخدر

حرس الحدود بمنطقة جازان

* القات المخدر

مواطن

الأفواج الأمنية بمنطقة جازان

* نقل وترويج الحشيش المخدر

مقيم أفغاني

مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم

* ترويج الميثامفيتامين المخدر

مقيم وباكستاني زائر

مكافحة المخدرات بمحافظة جدة

* حيازة أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وحشيش

4 مواطنين

دوريات الأمن بمنطقة الرياض

* محاولة تهريب القات المخدر

4 يمنيين

حرس الحدود بمنطقة جازان

* محاولة تهريب الحشيش المخدر

الأفواج الأمنية بمنطقة جازان

* ترويج الحشيش المخدر

مواطنان

مكافحة المخدرات بمنطقة جازان

* حيازة الحشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

مواطن

دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط

* محاولة تهريب القات المخدر

7 يمنيين

حرس الحدود بمنطقة جازان

* حيازة القات المخدر

مواطن

الأفواج الأمنية بمنطقة جازان

* ترويج الإمفيتامين المخدر

مواطن

مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك

* ترويج الحشيش المخدر

مواطن

مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية

* ترويج الإمفيتامين المخدر

مقيمان يمنيان

دوريات الأمن بمحافظة جدة

* محاولة تهريب الحشيش المخدر

3 يمنيين

حرس الحدود بمنطقة نجران

* حيازة القات المخدر

مواطن

الأفواج الأمنية بمنطقة جازان

الخميس 27 أبريل

* ترويج 20 كيلو جرامًا من الشبو

4 مقيمين من الجنسية الباكستانية

مكافحة المخدرات بمحافظة جدة

* حيازة الإمفيتامين المخدر

مواطن

أمن الطرق بمنطقة الجوف

* محاولة تهريب القات المخدر

4 يمنيين

حرس الحدود بمنطقة جازان

* أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

مواطن

الأفواج الأمنية بمنطقة عسير

* ترويج الحشيش والإمفيتامين

إثيوبيان

مكافحة المخدرات بمنطقة نجران

* مادة الأمفيتامين المخدر

يمني

شرطة محافظة جدة

* نبات القات المخدر

مواطن

الأفواج الأمنية بمنطقة جازان

* ترويج الشبو والهيروين

باكستاني

مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

* محاولة تهريب القات المخدر

9 يمنيين

حرس الحدود بمنطقة جازان

* الحشيش المخدر

إثيوبي

حرس الحدود بمنطقة عسير

* 12.800 قرص إمفيتامين و9 كيلو جرامات حشيش

شرطة منطقة تبوك

الجمعة 28 أبريل

* 4.152.000 حبة كبتاجون

3 أشخاص

الزكاة والضريبة والجمارك بمنفذ البطحاء

* ترويج الحشيش المخدر

إثيوبي

مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة

* نبات القات المخدر

مواطنان

شرطة محافظة هروب بجازان

* محاولة تهريب القات المخدر

مخالفان يمنيان

حرس الحدود بمنطقة جازان

* محاولة تهريب القات المخدر

يمني

دوريات المجاهدين بمنطقة جازان

* مادة الإمفيتامين المخدر

سوداني

شرطة محافظة جدة

السبت 29 أبريل

* ترويج الحشيش والإمفيتامين

3 مواطنين

مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك

* محاولة تهريب القات المخدر

يمنيان مخالفان

حرس الحدود بمنطقة جازان

* القات المخدر

مواطن

الأفواج الأمنية بمنطقة جازان

* ترويج الإمفيتامين والحشيش

مواطن

مكافحة المخدرات بمنطقة حائل

* الإمفيتامين المخدر

مواطن

دوريات الأمن بمحافظة الطائف