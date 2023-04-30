منع توصيل المعسل للمنازل والسيارات - #عاجل

تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى حظر خدمة توصيل المعسل إلى المنازل أو المكاتب والسيارات، وكذلك بيع عبوات أو كميات من التبغ لرواد الأماكن التي يسمح فيها بتقديم مشتقات التبغ.

وحددت الاشتراطات التي طرحت مؤخراً للاستفتاء، الأماكن التي يسمح فيها بتقديم مشتقات التبغ وهي المقاهي الشعبية، ومرافق الضيافة السياحية.

كما تتجه الوزارة لمنع تقديم منتجات التبغ في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، وتضمنت اشتراطات تقديم مشتقات التبغ البالغة نحو 16 اشتراطا وجاءت ضمن مسودة مشروع لتقديم منتجات التبغ، التأكيد على أنه لا يسمح باستخدام شيشة واحد بعدة رؤوس، أو خلط التبغ وإضافة نكهات خاصة أو تسميتها باسم خاص، ومنع استخدام الفحم المستخدم لإعداد الطعام على الشيشة والأرجيلة، وتغيير المياه المستخدمة باستمرار لكل عميل، على أن تكون المياه المستخدمة صالحة للشرب والاستخدام الآدمي، كما يمنع استخدام الفواكه الطبيعية كبديل عن رأس المعسل.

مواصفة قياسية

إلى جانب ذلك أكدت الاشتراطات، على أن تكون بطاقات عبوات منتجات التبغ مطابقة للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومن ذلك ألا تستعمل أية مسميات أو رموز أو علامات أو صور تخالف النظام العام، وأن تكون البيانات واضحة وسهلة القراءة على المستهلك في الظروف العادية للشراء والاستخدام، وتدوين بيانات المنتج على بطاقة العبوة، وهي اسم الصنف والاسم التجاري، وبلد المنشأ أو الصنع أو التعبئة.

لوحات خارجية

وحددت الاشتراطات الأماكن التي يسمح فيها بتقديم مشتقات التبغ وهي محلات المقاهي الشعبية داخل المدن، ومرافق الضيافة السياحية، شريطة أن تكون خارج النطاق العمراني المحدد لكل مدينة أو محافظة، ويستثنى من ذلك المخططات المعتمدة لكل من المناطق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات، والمواقع الداخلة ضمن محطات الطرق الإقليمية، فيما يمنع على هذه الأماكن وضع شعارات أو صور دعائية على اللوحات الخارجية تكون ذا علاقة بنشاط تقديم التبغ، ويكتفى ببيانات النشاط الرئيسي "مطعم، مقهى"، والاكتفاء بوضع لوحة بجوار مدخل المحل يكتب فيها "المنشأة تقدم منتجات التبغ".

وتمنع الاشتراطات دخول من تقل أعمارهم عن الحد الذي يحدده نظام مكافحة التدخين، كما لا يسمح بقيام العمالة المخصصة لتقديم أو إعداد منتجات التبغ بإعداد أو تقديم المشروبات الباردة أو الساخنة أو الوجبات الغذائية، كما يشترط عند تقديم "المعسل" أن يكون المبسم والخراطيم ذات الاستخدام الواحد على أن يتم التخلص منها بعد الاستعمال.

بقايا التبغ

وألزمت الوزارة المنشآت التي المصرح لها بتقديم مشتقات التبغ، التقيد بالمتطلبات التشغيلية ومن ذلك، وجوب أن يخلو المنتج من المواد الغريبة "نباتية أو غير نباتية" ومن العفن الظاهري، وكذلك أي روائح غريبة عن تلك التي تميز بها مكوناته، وكذلك منع استخدام بقايا التبغ الناتجة عن التدخين أو التبغ الذي أجريت عليه أية عمليات تؤدي إلى تغير نوعه أو خصائص عند تدخينه.