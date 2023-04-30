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عمود الشرفة باق رغم الخطر

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يشكل عمود كهرباء بطريق الأمير سلطان بحي الشرفة بمنطقة نجران خطرًا كبيرًا على سالكي الطريق وقائدي المركبات والسيارات، حيث من المتوقع سقوطه في أي لحظة جراء الضرر الذي تعرض له في حادث مروري لم يتم معالجته، كما تشكل العديد من حواجز الرصيف المتناثرة حوله خطرًا لتواجدها في عرض الطريق من الجهتين، فيما ناشد العديد من المواطنين والمقيمين جهات الاختصاص بمعالجة الأمر سريعًا قبل سقوط العمود على إحدى المركبات العابرة أو التسبب في ماس كهربائي حال وقوع الأسلاك الكهربائية التي يحملها وتمتد لأعمدة الأخرى.

من جهته، أوضح مسؤول بكهرباء منطقة نجران أن العمود الكهربائي تعود مسؤوليته لإحدى الجهات الحكومية المختصة بالمنطقة، وليس من اختصاص الشركة، بينما تواصلت أمانة منطقة نجران مع «دوت الخليج» مطالبة بتزويدها بإحداثيات الموقع تمهيدًا لمعالجة الخلل وإزالة العمود المتضرر والآيل للسقوط واستبداله بآخر في أقرب وقت.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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