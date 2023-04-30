عمود الشرفة باق رغم الخطر

من جهته، أوضح مسؤول بكهرباء منطقة نجران أن العمود الكهربائي تعود مسؤوليته لإحدى الجهات الحكومية المختصة بالمنطقة، وليس من اختصاص الشركة، بينما تواصلت أمانة منطقة نجران مع «دوت الخليج» مطالبة بتزويدها بإحداثيات الموقع تمهيدًا لمعالجة الخلل وإزالة العمود المتضرر والآيل للسقوط واستبداله بآخر في أقرب وقت.
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