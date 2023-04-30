شواطئ الوجه تجذب السياح وعشاق الحياة البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بروعة الشواطئ والوجهات البحرية وتوفر المرافق السياحية، تجذب محافظة الوجه عددا كبيرا من الزوار والسياح من داخل المحافظة وخارجها.

ويعد شاطئ «زاعم» الواقع شمال مدينة الوجه، من أبرز الشواطئ ذات الجذب السياحي، ويمتاز الشاطئ بجماليات ومقومات سياحية جذابة ومن أفضل الوجهات المميزة للزوار خاصة الأسر الراغبة في الاستمتاع بجمال الشواطئ البحرية، حيث يوفر تجربة فريدة لعشاق البحر والحياة البحرية بشكل عام، مع فرصة للتمتع بمنظر غروب الشمس الساحر في تلك الوجهة الشاطئية المميزة.

خليج نصف دائرة

ويمتاز الشاطئ بشكله المميز على خليج نصف دائرة، تقل فيه الأمواج، وتم تجهيزه بوحدات من المظلات ومقاعد للجلوس ودورات مياه وكافتيريا وألعاب للأطفال، وزراعته بالنخيل والأشجار. وتعمل بلدية الوجه على مدار الساعة لتهيئة المرافق العامة للشاطئ، ورفع مستوى النظافة، وزيادة المسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الكهرباء والإنارة ودورات المياه، وصيانة ألعاب الأطفال، حيث يعد واجهة سياحية تحظى باهتمام كبير.

شاطئ زاعم :

