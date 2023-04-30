تحقيق الأمن المائي والغذائي باستدامة الموارد الحيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحقيق الأمن المائي والغذائي، يسعى برنامج التحول الوطني إلى استدامة الموارد الحيوية، من خلال التركيز على تحقيق الأمن الغذائي والتنموي، وتعزيز مصادر المياه الجوفية والسطحية والمحلاة، وكذلك رفع درجة الاستفادة من المياه المعالجة من الصرف الصحي، وزيادة إنتاجية المياه وكفاءة الشبكات وتطوير نظم فعالة وتقليل فاقد المياه.

واستعرض برنامج التحول الوطني أبرز ما تحقق في قطاع البيئة والمياه والزراعة، لضمان استدامة الموارد الحيوية، حيث يعمل البرنامج بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة على حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي في المملكة.

كما يعمل البرنامج على حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، كالتصحر والزحف الرملي، وذلك بتنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية، وتهيئة المناطق الطبيعية بإنشاء المحميات، والشراكة مع القطاع الخاص لصيانة المناطق الطبيعية وتأهيلها، وتعزيز القدرات الوطنية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتقليل من خسائرها.

المياه في قطاع المياه الذي يستمر في تحقيق نجاحات على المستوى المحلي والعالمي، أسهمت مبادرات التحول الوطني في زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة بنسبة 35% خلال 5 سنوات، كما شهد عام 2022 إطلاق عدد من المشاريع الكبرى لتحلية المياه من أبرزها أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم، ومنظومة الشعيبة 4 لتحلية المياه التي تعد المنظومة الأولى من نوعها التي تستخدم تقنية النانو لاستخراج المغنيسيوم وضخه في مياه الشرب.

جهود شركة المياه الوطنية استكملت شركة المياه الوطنية جهودها في تعزيز منظومة مياه الشرب للمستهلكين وتعزيز خدمات المياه، مما أسهم في إيصال خدمات المياه إلى أكثر من مليون مستفيد جديد في عام 2022، كما عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، للاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي، بما يحقق الاستدامة البيئية، ونتج عن تلك المبادرات تنفيذ 8 مشاريع في عام 2022 لمحطات معالجة ثلاثية في مناطق موزعة حول المملكة بسعة معالجة إجمالية تفوق 925 ألف م3 يوميا.

تنمية الموارد الحيوية

يعمل برنامج التحول الوطني على تنمية الموارد الحيوية في المملكة وضمان الاستفادة المستدامة منها، وذلك من خلال:







التركيز على تحقيق الأمن الغذائي والتنموي.



تعزيز الأمن المائي من خلال تعزيز مصادر المياه الجوفية والسطحية والمحلاة.



رفع درجة الاستفادة من المياه المعالجة من الصرف الصحي.



زيادة إنتاجية المياه وكفاءة الشبكات وتطوير نظم فعالة وتقليل فاقد المياه.



الإنجاز في قطاع الزراعة

تضمنت إنجازات على الصعيد الوطني والعالمي، ففي قطاع الزراعة حصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022، لفئة الزراعة الرقمية والخدمات الالكترونية المقدمة عبر بوابة «نما»، من بين أكثر من 940 مشروعا منافسا من 109 دول مختلفة حول العالم، من جانب آخر تصدرت المملكة دول العالم في تصدير التمور، حيث بلغت صادرات المملكة من التمور في عام 2022 نحو 1.142 مليار ريال سعودي.

البيئة فيما يخص قطاع البيئة، أسهمت مبادرات البرنامج في زراعة ما يزيد على 12 مليون شجرة خلال خمس سنوات من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، كما أسهمت جهود البرنامج لحماية الحياة الفطرية في إطلاق 921 كائنا فطريا مهددا بالانقراض في المنتزهات الوطنية والمحميات، كما شهدت محمية الملك سلمان أول مولود للمها العربي، فيما شهدت محمية الوعول أول مولود لظبي الأدمي.