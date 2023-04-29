السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس محايل عسير



أبها 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

أعلنت إداراة التعليم بمحافظة محايل عسير تعليق الدراسة الحضورية غداً في جميع مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار على معظم مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس .

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23:02ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.