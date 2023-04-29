جمعية «بناء» لرعاية أيتام الشرقية تفوز بجائزة عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت جمعية «بناء» لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية بجائزة جلوبال العالمية كأفضل مؤسسة عربية لعام 2022، عن فئة العمل الإنساني، وحقق مديرها العام جائزة أفضل تنفيذي عربي لفئة العمل الإنساني لعام 2022.

ونيابة عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير تركي بن محمد بن فهد، تسلم المدير العام للجمعية عبدالله الخالدي، الجائزة في الحفل الذي أقيم أمس الأول بمدينة مراكش المغربية.

وقال الأمير تركي بن محمد «إن هذا الفوز يأتي تتويجا للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لتمكين القطاع غير الربحي بشكل عام والاهتمام الكبير بفئة الأيتام في المجتمع السعودي، وتوفير كل الوسائل التي تعينهم على مواصلة طموحهم لخدمة وطنهم، وتحفيز مؤسسات المجتمع والأفراد على المشاركة بالوقت والجهد والمال لرعايتهم.

من جهته، أوضح المدير العام للجمعية عبدالله الخالدي أن فوز الجمعية بهذه الجائزة جاء نتيجة جهود متواصلة استمرت منذ انطلاقة جمعية بناء عام 2010 م، وما حققته من إنجازات ونجاحات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن جوائز جلوبال العالمية تعتمد على مجموعة من المعايير الكمية والتطبيقية في اختيار الفائزين من المؤسسات والأفراد وتستند مجموعة من العوامل من ضمنها حجم المؤسسة وإجمالي الأصول ونطاق الإشراف الإداري، إضافة إلى المؤهلات الأكاديمية والعلمية والخبرة المهنية التراكمية إلى جانب طبيعة الشخصية القيادية وطبيعة المؤسسة وتعقيداتها الاستراتيجية والعملياتية، وأيضا نتائج الأعمال على أساس سنوي وتراكمي، بالإضافة إلى تأثير المؤسسة على الاقتصاد المحلي والعربي.