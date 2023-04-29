الشورى يبحث تعزيز التعاون التعليمي والاقتصادي مع السويد

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والتقى الوفد برئيس مجلس مدينة ستوكهولم أولي بوريل في مقر مبنى البلدية التاريخي، واستعرض اللقاء العلاقات السعودية السويدية في شتى المجالات، وسبل تعزيزها، كما تناول الاجتماع جهود المملكة المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي وأنسنة المدن، والاعتماد على التقنية «المدن الذكية»، وجودة الحياة كأحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.
وزار الوفد جامعة أوبسالا السويدية في مدينة أوبسالا، وبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم والبحوث العلمية والتعليمية، إضافة إلى أوجه التعاون بين المملكة والسويد في مجال التعليم العالي، وآفاق تعزيزها وتطويرها. كما اجتمع الوفد مع رئيس الغرفة التجارية في مدينة أوبسالا توماس ستيفبوم، بحضور ممثلين لرجال الأعمال و للشركات. وجرى بحث أوجه التعاون بين المملكة والسويد وسبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين، كما استعرض الاجتماع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها رؤية 2030، بجعل المملكة وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار وتقديم كل التسهيلات والمرونة للمستثمرين.
أبرز مخرجات الزيارة
- استعراض العلاقات السعودية السويدية
- عرض جهود المملكة المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي
- التعاون بين المملكة والسويد في مجال التعليم العالي
- تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي
- عرض محفزات الاستثمار بالمملكة
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