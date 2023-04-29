استمرار استقبال طلبات إسكان الحجاج

ودعت اللجنة كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني؛ لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.
توفر الاشتراطات
وأكدت اللجنة ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة، ومن ثم التوجه إلى المكاتب الهندسية للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.
أفضل الخدمات
يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة قد أعلنت منذ شهر جماد ثاني 1444 عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج، ولا زالت مستمرة حتى الآن، وذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكد من توافر المسكن الملائم والمهيأ لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية.
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