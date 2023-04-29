

واشنطن 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

رحَّب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من المملكة العربية

كما رحَّب أعضاء المجلس - في بيان صحفي صدر أمس الجمعة - بدعم المملكة وعُمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

وقال الأعضاء: إن هذه المحادثات تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية - يمنية جامعة، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا أعضاء المجلس الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام والتفاوض بحسن نية.

وشدَّد الأعضاء في بيانهم على دعمهم المستمر لجهود التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.

// انتهى //

21:42ت م

0068



واشنطن 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسرحَّب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى مدينة صنعاء اليمنية.كما رحَّب أعضاء المجلس - في بيان صحفي صدر أمس الجمعة - بدعم المملكة وعُمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.وقال الأعضاء: إن هذه المحادثات تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية - يمنية جامعة، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.ودعا أعضاء المجلس الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام والتفاوض بحسن نية.وشدَّد الأعضاء في بيانهم على دعمهم المستمر لجهود التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.// انتهى //21:42ت م0068

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أعضاء مجلس الأمن الدولي يرحِّبون بزيارة وفدي المملكة وعمان إلى مدينة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.