السعودية اليوم / دوريات الأمن بمحافظة الطائف تقبض على شخص بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر



الطائف 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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16:23ت م

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