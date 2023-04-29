السعودية اليوم / وفد الشورى يلتقي برئيس مجلس مدينة ستوكهولم ويزور جامعة أوبسالا ويعقد اجتماعاً مع الغرفة التجارية



ستوكهولم 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

التقى وفد مجلس الشورى الذي يزور مملكة السويد حالياً برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي برئيس مجلس مدينة ستوكهولم أولي بوريل , وذلك في مقر مبنى البلدية التاريخي .

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس مدينة ستوكهولم بوفد مجلس الشورى بمناسبة زيارته للمدينة، واستعرضت العلاقات

وزار الوفد جامعة أوبسالا السويدية في مدينة أوبسالا، وكان في استقبال وفد المجلس لدى وصوله مقر الجامعة مدير الجامعة اندرس هاقفيلدت , وبحث الوفد خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة حاضنة الأعمال بجامعة أوبسالا والمسؤولة عن التعاون مع المؤسسات العامة والتجارية في المدينة اندرس ليرسون ، والرئيس التنفيذي لحاضنة الأعمال بالجامعة نيكولاس ستجيرنبيرغ عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم والبحوث العلمية والتعليمية , بالإضافة إلى أوجه التعاون بين المملكة والسويد في مجال التعليم العالي , وأفاق تعزيزها وتطويرها .

بعدها تجول وفد مجلس الشورى في حرم الجامعة أطلعوا خلالها على أهم المرافق والمباني وقاعات الجامعة التعليمية .كما عقد اجتماعاً مع رئيس الغرفة التجارية في مدينة أوبسالا توماس ستيفبوم، وذلك بحضور ممثلين لرجال الأعمال وممثلي للشركات في مدينة أوبسالا.وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد وسبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين , كما استعرض الاجتماع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها رؤية المملكة 2030 , خصوصاً فيما يخص جانب الاستثمار , والتأكيد على حرص المملكة واهتماماها باقتصادها وازدهاره والحرص على أن تحقق رؤية 2030 أهدافها بجعل المملكة وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار وتقديم كافة التسهيلات والمرونة للمستثمرين.

حضر الاجتماعات أعضاء مجلس الشورى أعضاء الوفد الدكتور أيمن فاضل واللواء منصور التركي و حنان السماري والدكتورة لطيفة العبدالكريم، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس الشهوان .

// انتهى //

16:23ت م

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ستوكهولم 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسالتقى وفد مجلس الشورى الذي يزور مملكة السويد حالياً برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي برئيس مجلس مدينة ستوكهولم أولي بوريل , وذلك في مقر مبنى البلدية التاريخي .وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس مدينة ستوكهولم بوفد مجلس الشورى بمناسبة زيارته للمدينة، واستعرضت العلاقات السعودية السويدية في شتى المجالات، وسبل تعزيزها فيما أطلع رئيس مجلس المدينة أعضاء وفد المجلس على آلية عمل مجلس المدينة وأهم الموضوعات التي يناقشها، كما تناول الاجتماع جهود المملكة المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي وأنسنة المدن، والاعتماد على التقنية "المدن الذكية"، وجودة الحياة كأحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 .وزار الوفد جامعة أوبسالا السويدية في مدينة أوبسالا، وكان في استقبال وفد المجلس لدى وصوله مقر الجامعة مدير الجامعة اندرس هاقفيلدت , وبحث الوفد خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة حاضنة الأعمال بجامعة أوبسالا والمسؤولة عن التعاون مع المؤسسات العامة والتجارية في المدينة اندرس ليرسون ، والرئيس التنفيذي لحاضنة الأعمال بالجامعة نيكولاس ستجيرنبيرغ عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم والبحوث العلمية والتعليمية , بالإضافة إلى أوجه التعاون بين المملكة والسويد في مجال التعليم العالي , وأفاق تعزيزها وتطويرها .بعدها تجول وفد مجلس الشورى في حرم الجامعة أطلعوا خلالها على أهم المرافق والمباني وقاعات الجامعة التعليمية .كما عقد اجتماعاً مع رئيس الغرفة التجارية في مدينة أوبسالا توماس ستيفبوم، وذلك بحضور ممثلين لرجال الأعمال وممثلي للشركات في مدينة أوبسالا.وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد وسبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين , كما استعرض الاجتماع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها رؤية المملكة 2030 , خصوصاً فيما يخص جانب الاستثمار , والتأكيد على حرص المملكة واهتماماها باقتصادها وازدهاره والحرص على أن تحقق رؤية 2030 أهدافها بجعل المملكة وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار وتقديم كافة التسهيلات والمرونة للمستثمرين.حضر الاجتماعات أعضاء مجلس الشورى أعضاء الوفد الدكتور أيمن فاضل واللواء منصور التركي و حنان السماري والدكتورة لطيفة العبدالكريم، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس الشهوان .// انتهى //16:23ت م0036

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