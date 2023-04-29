شكرا لقرائتكم وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، 1982 شخصاً من أكثر من 17 جنسية حول العالم.

تحية لرجال القوات البحرية السعودية

وفور وصولهم رفع ركاب سفينة “أمانة” أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمين من السودان.

يذكر أنه وصل قرابة 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية إجلاء رعايا الدول من السودان، وفقا لخبر عاجل نشرته الإخبارية.

وصول سفينة هندية

كما وصلت صباح اليوم، سفينة هندية إلى ميناء جدة الإسلامي وعلى متنها 300 شخص من رعايا الهند تم إجلاؤهم من السودان.

سفينة جلالة الملك مكة

وفي وقت لاحق وصل إلى جدة عبر سفينة جلالة الملك مكة، 195 شخصًا من رعايا (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).