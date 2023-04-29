صدر قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

ويأتي هذا القرار ليرفع من مستوى الالتزام في المنظمات غير الربحية ويزيد من شفافيتها في جمع التبرعات وذلك لضمان حقوق المتبرعين والاستفادة من التبرعات في الأغراض المخصصة لها.

وتهدف التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات إلى زيادة مستوى الرقابة على البرامج المخصصة للتبرع، وتقنين الممارسات عالية المخاطر، مثل: غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تسعى إلى حوكمة جمع التبرعات النقدية والعينية وزيادة وعي المنظمات غير الربحية بآليات التبرع المرخّصة وأنواع المخالفات المختلفة.

والجدير بالذكر أن المركز الوطني صرّح بضرورة العمل بتنفيذ التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.