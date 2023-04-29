السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع



المدينة المنورة ٩ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٣م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً .

// انتهى //

09:45ت م

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