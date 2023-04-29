تأثير وثيقة العمل الحر على دعم حساب المواطن

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الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365 أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على دعم البرنامج، جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المستفيدين.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها بموقع “تويتر” أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على دعم المستفيدين من البرنامج.

موعد صرف دفعة مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 صرف الدفعة الـ 66 من دعمه في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.

وأكدت خدمة المستفيدين أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فسيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.