السعودية اليوم / الخارجية المصرية: إجلاء ١٠٧٢ مواطنًا مصريًا من السودان



القاهرة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء ١٠٧٢ مواطناً مصرياً من السودان اليوم، منهم ٤٥٤ عبر الإجلاء البري و٦١٨ عن طريق الإجلاء الجوي، ليصل بذلك مجموع المصريين الذين أجلوا حتى الآن إلى ٦٣٩٩ مواطناً.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد -في بيان له- اليوم، استمرار تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان، مبينًا أن القوات المسلحة المصرية قامت اليوم بتنفيذ ٤ طلعات جوية ليصل بذلك إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى ٢٧ طلعة جوية.

يذكر أن الخارجية المصرية أعلنت أمس إجلاء ٢٦٤٨ مواطناً مصرياً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.