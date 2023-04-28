السعودية اليوم / اختتام قمة استثنائية لرؤساء الدول المساهمة بقوة حفظ السلام الانتقالية "أتميس"



كمبالا 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

اختتمت بالعاصمة الأوغندية كمبالا أعمال قمة استثنائية لرؤساء الدول المساهمة بقوات حفظ السلام الانتقالية "أتميس" بالتوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المشاركة في القمة.

وناقش القادة المشاركون في القمة، العملية التي ستتولى بموجبها القوات المسلحة الصومالية بالكامل أمن البلاد بحلول نهاية العام الحالي، وخطة القوات الأفريقية في البلاد للمشاركة في عمليات تحرير المناطق المتبقية تحت سيطرة فلول الميليشيات الإرهابية.

واتفق المشاركون على بدء عملية تخفيض عدد قوات حفظ السلام الانتقالية "أتميس" تدريجياً،إذْ ستغادر الصومال بحلول نهاية العام الحالي، وتسهيل تمويل ودعم لوجيستي والتدريب اللازمة للقوات المسلحة الصومالية حتى تتمكن من تولي أمن البلاد بشكل كامل، ورفع الحظر المفروض على السلاح، وتنفيذ الخطة الانتقالية لتحقيق السلام في الصومال، حيث أكد القادة على احترام سيادة الصومال ووحدته.

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23:03ت م

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