السعودية اليوم / انتشال 210 جثث من سواحل تونس



تونس 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

انتشلت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي خلال 10 أيام، 210 جثث لمهاجرين غير شرعيين من البحر قبالة شواطئ محافظات صفاقس وقرقنة والمهدية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس التونسي -في بيان اليوم- أن جثث المهاجرين ينتمون إلى دول أفريقية.

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23:03ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.