السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين توقف أنشطتها في السودان مؤقتاً



جنيف 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها مؤقتاً في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

وأوضح ممثل المفوضية في السودان أكسل بيشوب في تصريح له اليوم أن قرار الإيقاف المؤقت يأتي نظراً للصراع الدائر في السودان الذي يؤدي لمخاطر يواجهها النازحون المدنيون.

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22:43ت م

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