السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الغابون يلتقي رئيس المجلس الوطني الغابوني



ليبرفيل 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الغابون فراج بن نادر، رئيس المجلس الوطني لجمهورية الغابون فستان بكوبي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مجال تطوير وتوثيق العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى في المملكة والمجلس الوطني الغابوني.

// انتهى //

22:43ت م

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