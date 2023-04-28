شكرا لقرائتكم السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سجلت المملكة أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا بإنقاذها آلاف العالقين بالسودان.

إنهاء الإجراءات اللازمة

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة في المملكة، شكلت اللجنة الطارئة على مدار 24 ساعة، للتنسيق والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة قبل وصول رعايا الدول الشقيقة والصديقة، التي قامت مملكة الإنسانية بإجلائهم من السودان.

ووفقًا لتقرير نشرته قناة الإخبارية، ينقل الرعايا فور وصولهم لجدة إلى مقر إقامتهم، وتأمين احتياجاتهم إلى حين عودتهم لديارهم.

ويأتي ذلك وسط تنسيق عالي المستوى بين ممثلي قنصليات وسفارات العالم، والجهات الحكومية كافة لمعرفة عدد ومواعيد وصول الرعايا، بهدف الوقوف على راحتهم وتسهيل إقامتهم منذ دخولهم أرض المملكة وحتى عودتهم لأهلهم سالمين.