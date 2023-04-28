شكرا لقرائتكم مسجد الحزيمي نواة الهوية المعمارية النجدية يعود لأكثر من قرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يعد مسجد الحزيمي التاريخي بمحافظة الأفلاج، النواة الرئيسة في مكونات العمران وبناء الهوية المعمارية النجدية.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بموقع “تويتر”، تقريرًا مصورًا عن مسجد الحزيمي التاريخي بالمحافظة.

ووفقًا للتقرير، يعد الحزيمي أحد المساجد التي شملها مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.

طراز فريد

وبين التقرير أن المسجد سيتم تطويره على الطراز النجدي، مشيرًا إلى أن تاريخ بناء المسجد يعود لأكثر من 100 عام.

يمثل المسجد طرازًا فريدًا في فن العمارة ويتميز بقدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار.

خلوة المسجد

من جهته، تحدث المهندس المعماري إبراهيم الشايع عن الخلوة وهي عبارة عن عنصر معماري يقوم على فكرة استغلال مساحة المسجد الموجودة تحت سطح الأرض، والتي تم ابتكارها في عمارة المسجد بحثًا عن درجة حرارة معتدلة.

وأضاف الشايع أن للخلوة مدخلين ومخارج للتهوية موجودة في السرحة لخلق تيار هوائي معتدل.

يشار إلى أن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد يحتفظ بأبرز التقنيات التقليدية في العمارة.