شكرا لقرائتكم القبض على مخالف بحوزته إمفيتامين ومبلغ مالي وهواتف بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية “السودانية”، بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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