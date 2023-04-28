شكرا لقرائتكم مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت طائرة إندونيسية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وعلى متنها 42 إندونيسيًّا، بعد إجلائهم من السودان، وكان في استقبالها مجندات سعوديات، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

ويظهر فيديو نشرته “قناة الإخبارية” استقبال مجندات سعوديات للطائرة الإندونيسية بالورود والهدايا للعائدين من السودان.

جهود متواصلة للجوازات

تزامن ذلك مع استمرار جهود المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة، وذلك ضمن خطة إدارة الأزمة التي أعدتها الجوازات لمثل هذه الأوضاع ونفذتها بإنشاء غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، ودعم منصاتها بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم خلال عمليات الإجلاء، وتخصيص منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال، امتدادًا للخدمات الإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.