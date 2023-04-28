شكرا لقرائتكم يمني حاول تهريب القات فسقط في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العيدابي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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