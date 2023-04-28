شكرا لقرائتكم طائرة باكستانية تغادر جدة وعلى متنها 97 شخصًا بعد إجلائهم من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - غادرت طائرة باكستانية قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وعلى متنها 97 باكستانيًّا جرى إجلاؤهم من السودان، وفقًا لما أعلنته “الإخبارية”.

يأتي ذلك بعدما أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات 97 باكستانيًّا في قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة لمغادرتهم إلى باكستان بعد إجلائهم من السودان.

ولا تزال جهود المديرية العامة للجوازات مستمرة لإنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة.