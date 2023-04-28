السعودية اليوم / دوريات المجاهدين بجازان تقبضُ على مقيم لمحاولته تهريب نبات القات المخدِّر



جيزان 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية؛لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العيدابي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

20:51ت م

0074



جيزان 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية؛لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العيدابي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //20:51ت م0074

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.