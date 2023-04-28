السعودية اليوم / المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يطلق حساباته على منصات التواصل الاجتماعي



الرياض 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

أطلق المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بأدواره وإبراز جهوده في متابعة وتنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ويأتي ذلك ضمن سعي المجلس إلى تعزيز التواصل الفعال، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

ويحرص من خلال تدشين حساباته على تحقيق مبدأ التكامل في تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية? وتوفير تجربة آمنة لمسؤولي السلامة والصحة المهنية في كل القطاعات، وشملت الحسابات التي تم إطلاقها 4 منصات وهي: "تويتر، فيسبوك، ولينكد إن واليوتيوب".

ويسعى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية إلى تطوير بيئة عمل آمنة ومستدامة من خلال مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح وتقديم الاستشارات والدعم الفني للجهات ذات العلاقة واعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية وتطوير واعتماد هيكل حوكمة موحد.

كما يعمل على تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم وتنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات، بالإضافة إلى تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن الحوادث وإصابات العمل مما يسهم في تطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص.

يذكر أن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية هو أحد مخرجات البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يسعى إلى تحسين وتوحيد التشريعات وإجراءات الرقابة ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل، عن طريق التكامل مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والقدرات لتكون المملكة معلمًا ومرجعًا دوليًّا في بناء وتطوير وتطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية.

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19:11ت م

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