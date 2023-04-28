

دوشنبه 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إغاثية متنوعة شملت البطانيات و الفحم للتدفئة وسخانات الماء في منطقة مؤمنو بود التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 300 فرد من الفئات الأشد احتياجاً،

وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية طاجيكستان.

// انتهى //

16:11ت م

0050





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 300 مستفيد من المساعدات الإغاثية المتنوعة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة في منطقة مؤمنو بود بولاية خاتلون في طاجيكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.