السعودية اليوم / استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.. وصول 195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة



جدة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية

// انتهى //

10:33ت م

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جدة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واساستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة - أيدها الله - في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "مكة"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).// انتهى //10:33ت م0030

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.