السعودية اليوم / إصابة 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة شمال العراق



بغداد 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

أصيب 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة في سوق بقضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمال العراق.

وقال مصدر أمني إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة متروكة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أن القوات العراقية تلاحق عناصر داعش وتشن بشكل يومي عمليات ضد مواقع يشتبه في وجود مسلحين بها، خاصة في المحافظات الشمالية والغربية.

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07:26ت م

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