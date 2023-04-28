السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا



سيئول 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 13791 إصابة جديدة بفيروس

كما أضافت البلاد 11 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 34 ألفا و471 حالة.

// انتهى //

07:00ت م

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سيئول 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 13791 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 31 مليونا و 142 ألفا و861 ، وفقا لما ذكرته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما أضافت البلاد 11 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 34 ألفا و471 حالة.// انتهى //07:00ت م0014

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