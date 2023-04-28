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السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

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سيئول 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس
سجلت كوريا الجنوبية اليوم 13791 إصابة جديدة بفيروس ، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 31 مليونا و 142 ألفا و861 ، وفقا لما ذكرته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
كما أضافت البلاد 11 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 34 ألفا و471 حالة.
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07:00ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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