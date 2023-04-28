سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم حصول رئيس الوزراء شهباز شريف على تصويت تجديد الثقة من الجمعية الوطنية، وذلك في الوقت الذي أمرت فيه المحكمة الدستورية العليا الحكومة والمعارضة ببدء مفاوضات مباشرة لإنهاء الأزمة السياسية والاتفاق على موعد عقد الانتخابات.

واهتمت بعقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني لي تشيانغ، تناولت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وتطرقت إلى رفع السلطات الباكستانية مستوى إجراءات المراقبة في المطارات والمستشفيات بعد اكتشاف أول إصابة بعدوى جدري القرود "إمبوكس" في البلاد.

وأخبرت عن ارتفاع منسوب المياه في معظم الأنهار في شمال باكستان بسبب سلسلة الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يومين.

وأشارت إلى حادث الحريق الذي شب في قطار ركاب جنوب باكستان، وأدى إلى مصرع سبعة أشخاص بينهم أطفال.

وتابعت صحف باكستان تطورات الأوضاع في السودان، وإدانة مجلس الأمن الدولي الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات.

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