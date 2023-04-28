اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 287.89 نقطة أو 2.43 %، لينهي التداول عند 12142.24 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أيضا مرتفعا 78.75 نقطة بما يعادل 1.94 % إلى 4134.74 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 525.25 نقطة أو 1.58 % إلى 33827.12 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.