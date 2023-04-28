السعودية اليوم / "الصحة": أكثر من 35 ألف مراجع لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خلال شهر رمضان



مكة المكرمة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

أوضحت وزارة الصحة أن مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة قدم الخدمات الطبية لـ 35,712 ألف مراجع خلال شهر رمضان المبارك .

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفى سجل 18514 زيارة لقسم الطوارئ ، وعدد المراجعين لأقسام العيادات بلغ 9490، و 1787 مراجعاً بمركز السكري ، و 1700 مراجع لمركز الأسنان، و934 مراجعاً للعيون، و531 مراجعاً للقلب، وبلغ عدد المراجعين لمركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي 2334، كما بلغ عدد حالات مركز الكلى وأمراض ضغط الدم 422.

وذكرت أن عدد الحالات بقسم الأشعة بلغ 22270، بينما بلغ إجمالي العمليات 354، وعدد المناظير التي أجريت 56، وعدد الحالات للقسطرة 43، وإجمالي عدد العينات المخبرية 65775.

وأكدت الصحة أن تلك الخدمات تأتي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية.

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