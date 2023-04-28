السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بوركينافاسو يستقبل المواطن البوركيني الذي تم إجلائه من قبل القوات البحرية الملكية السعودية من السودان



واغادوغو 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، المواطن البوركيني عبدالله ويدراوغو، الذي تم إجلائه من قبل القوات البحرية الملكية

وعبر ويدراوغو خلال الاستقبال عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة على جهودها الإنسانية من خلال إجلاءه إلى المملكة ومن ثم إلى وطنه.

// انتهى //

01:04ت م

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واغادوغو 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، المواطن البوركيني عبدالله ويدراوغو، الذي تم إجلائه من قبل القوات البحرية الملكية السعودية من جمهورية السودان، السبت الماضي.وعبر ويدراوغو خلال الاستقبال عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة على جهودها الإنسانية من خلال إجلاءه إلى المملكة ومن ثم إلى وطنه.// انتهى //01:04ت م0005

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.