السعودية اليوم / وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود



الرياض 7 شوال 1444هـ الموافق 27 إبريل 2023م واس

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الجمعة الموافق 8 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

// انتهى //

22:56ت م

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