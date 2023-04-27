السعودية اليوم / "الجوازات" تنهي إجراءات مغادرة رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان إلى بلدانهم



الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات مغادرة رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان إلى بلدانهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة في لسرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم وعودتهم إلى بلدانهم آمنين مطمئنين.

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20:08ت م

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